Biella, Teatro Sociale Villani, un nuovo passo in avanti verso il restyling da 1,6 milioni di euro

Avanti tutta con il progetto del mega restyling del Teatro Sociale di Biella da 1 milione 600 mila euro inserito nel Por Fesr, il "Pisu 2". In questi giorni il Comune ha perfezionato l'acquisto delle parti dell'edificio che ancora erano di proprietà della Società del Teatro Sociale e intenzione del Comune è aprire il prima possibile il cantiere.

"Era l'ultimo passo da fare per poter iniziare i lavori - spiega l'assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino - . Non era colpa di nessuno, era un'annosa questione che andava risolta da anni e finalmente cercando tutti i soci di questa realtà proprietaria di alcune parti dell'edificio possiamo andare avanti".

Il progetto è stato affidato tramite bando a un team con capogruppo un architetto di Arona, Enrico Marforio, che l'assessore intende incontrare al più presto. "Mi hanno detto che è molto disponibile - conclude Gaggino - . Ci confronteremo e vedremo di pianificare gli interventi in modo tale da non incidere sulla stagione teatrale che in genere comunque inizia già a dicembre. L'idea sarebbe di mettersi al lavoro non appena si è conclusa questa appena iniziata e fare gli interventi magari dentro prima e quelli fuori dopo. Faremo del nostro meglio in modo che vada bene a tutti".

Nel dettaglio, Palazzo Oropa ha previsto un pacchetto lavori per il teatro di piazza Martiri che prevede la sostituzione del graticcio in legno con un altro in metallo, la fornitura e la posa di luci a led, il restauro del palco in legno, la sistemazione del retro palco nonché la copertura del palco e l'isolamento del tetto. Non è poi tutto, perché il progetto prevede anche il rinforzo delle travature reticolari, la sostituzione dei pavimenti nella platea, la posa di display per informazione e sottotitoli durante gli spettacoli, la sistemazione dei bagni, l'eliminazione di tre file di poltrone per dare spazio all'orchestra sotto al palco, la sistemazione degli impianti elettrici, di aerazione e termico, oltre che tinteggiature e rifiniture varie.