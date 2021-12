Cavaglià, c’è ancora tempo per chiedere contributi per pagamento utenze domestiche

Contributi straordinari per il pagamento delle utenze domestiche a Cavaglià. Sarà possibile fino a martedì 7 dicembre 2021 presentare la propria richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica e riscaldamento). Si tratta di una misura intesa a sostenere i nuclei familiari in particolare difficoltà economica, causata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19.

I requisiti per richiedere il contributo, oltre ad essere in una situazione di disagio economico causata dal coronavirus, sono: residenza nel Comune di Cavaglià; cittadinanza italiana/europea/extraeuropea con regolare documento di soggiorno; ISEE pari o inferiore a € 15.000,00; patrimonio mobiliare del nucleo (inteso come somma dei saldi dei conti correnti al 30/09/2021) inferiore a € 5.000,00. Dalla misura sono esclusi i percettori del Reddito o Pensione di cittadinanza.

La domanda, scaricabile sul sito del Comune o ritirabile nelle mattinate di martedì e giovedì presso l'Ufficio Servizi Socio culturali del Comune - II piano - dovrà essere consegnata con gli allegati previsti presso lo stesso ufficio previa appuntamento al numero 016196038 - int. 8.