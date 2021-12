Il caso del medico con il braccio in silicone diventa virale, ecco cosa rischia professionalmente

Il caso del medico biellese è diventato talmente virale che, oltre ad essere comparsa in molti giornali nazionali, è stata ripresa anche da testate importanti come il New York Times, che ha pubblicato un articolo intitolato «A man in Italy tries to get a shot in a fake arm to qualify for a vaccination certificate», oppure la CNN.

Ma cosa rischia nel concreto il medico 57enne, protagonista di questa storia? Nell’immediato le conseguenze sono: verrà convocato dinanzi alla presidenza della Commissione degli odontoiatri con un preavviso di 20 venti giorni rispetto alla data di convocazione. Il Presidente di Commissione aprirà e sospenderà il giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale in corso. Alla conclusione dell’iter penale, la Commissione deciderà quale provvedimento comminare al sanitario. Questo è quanto stabilisce la norma dei procedimenti disciplinari relativa agli iscritti dell’albo dei Medici è odontoiatri. Questi i possibili provvedimenti disciplinari: avvertimento, censura, sospensione e radiazione.