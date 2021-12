Sai lotta ma il derby va alla Cedas

Al termine di un combattuto incontro Lo Splendor 1922 Unipol Sai cade in trasferta in quel di Verrone, battuto per 5 a 3 dalla Cedas nell' incontro di serie D2 regionale.

Gara in equilibrio fino al 3 a 3 con due vittorie di Trevisan e una di Pegoraro impattate da altrettante vittorie di Pronesti (2) e Bianchetto (1).