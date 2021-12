Rugby: Biella pronto alla sfida con VII Torino, in squadra il nuovo giocatore argentino Roy Lura

Una sfida tutta piemontese per Grosso e compagni domani, domenica 5 dicembre. In programma c’è la trasferta a Settimo Torinese per incontrare una squadra nei confronti della quale, storicamente, Biella nutre una forte rivalità. Un lustre passato per VII Rugby Torino, che sembra non trovare riscontro nei risultati ottenuti finora in questa stagione. Quattro partite giocate, un pareggio e tre sconfitte, delle quali, l’unica di misura, quella rimediata contro Cus Torino nella prima giornata, tutte sotto break le altre due.

“Sicuramente sarà una partita difficile, come tutte. Dal momento che iniziamo a pensare di andare ad affrontare una partita facile, abbiamo già perso. È vero che Settimo arriva da una serie non particolarmente brillante, ma lo è altrettanto che ha a disposizione uno dei tecnici più competenti che abbiamo in Italia: Andrea Cavinato che sicuramente preparerà a modo l’incontro e non esiterà a sfoderare qualche asso dalla manica”, spiega l’head coach Marco Porrino, “Settimo è in crescita e domenica vorrà dimostrarlo sul proprio campo. Andiamo ad affrontare una delle partite più ‘calde’ del girone, come è sempre stato. Hanno un grandissimo calciatore, in grado di coprire diversi ruoli nei trequarti, che ha l’ottanta per cento di realizzazioni da posizioni diverse. Un grande punto di forza che ci costringerà ad essere impeccabili sulla disciplina. Un altro punto in favore dei nostri prossimi avversari sarà il ‘fattore campo’: Settimo è consapevole di dover concretizzare qualche risultato e davanti al loro pubblico darà l’anima. Parlando di noi invece, la pausa ci ha permesso di recuperare qualche giocatore acciaccato e il clima in spogliatoio è sereno e positivo. I ragazzi hanno una gran voglia di giocare e si allenano con serietà e dedizione. La situazione ideale per affrontare un incontro difficile. Tra i disponibili ci sarà il nuovo arrivato Roy Lura”.

Kick off alle ore 14.30.

Serie A Rd. 6 – 5.12.21. Parabiago – Cus Torino; Asd R. Milano – Cus Genova; VII Torino - Biella Rugby; Cus Genova – Parabiago; Pro Recco – I Centurioni.

Classifica. Cus Torino punti 24; Biella Rugby 19; Parabiago 18; Rugby Milano 14; I Centurioni 11; Cus Genova 6; VII Torino 5; Amatori Alghero 4; Pro Recco 0.

GLI ALTRI IMPEGNI GIALLOVERDI DEL WEEKEND

Serie A Femminile 5.12.21 sul campo di Alluvioni Cambiò (Al) Lyons Tortona vs Biella Rugby alle 11.

U19 5.12.21 VII Torino Rugby vs Biella Rugby alle 12.30.

U15 4.12.21 Ivrea vs Biella Rugby alle 16.30.

U7/9/11 4.12.21 Festa del Rugby a Settimo Torinese. Squadre partecipanti: Brc, La Torre e Volpiano. Dalle ore 10.