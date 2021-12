Presentata la bozza del calendario Fidal, assenti i rappresentanti delle società della Federazione

Presentazione della bozza di calendario per la stagione 2022 da parte del Comitato provinciale Fidal di Biella e Vercelli sotto tono quella di ieri sera.

A mancare all'appello nella sala dell'auditorium di Gaglianico voluta dallo stesso Comitato provinciale per evitare la sovrapposizione di eventi tra Fidal e Eps, come sottolineato dal presidente Fidal Daniele Scudellaro, sono stati rappresentanti delle società Fidal. Presenti in sala solo Csen, Uisp e alcuni organizzatori.

Altra nota dolente evidenziata questa volta dal responsabile dei giudici della Fidal Francesco Bottero, è anche l'affanno nel settore giudici, che necessita di nuove leve.

A presentare la bozza di calendario è stato il consigliere provinciale Fidal Alberto Cappio.