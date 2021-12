Edilnol Pallacanestro Biella ospiterà al Forum San Bernardo Cinelandia Park Cantù

La decima giornata del campionato di A2 Old Wild West, girone verde, presenta una sfida dal sapore speciale per Edilnol Pallacanestro Biella che ospiterà al Forum la Acqua San Bernardo Cinelandia Park Cantù, capolista del girone.

La formazione allenata da coach Marco Sodini ha iniziato il campionato come un rullo compressore, ad eccezione del passo falso contro l’Assigeco Piacenza che non rovina un avvio di stagione estremamente importante per la compagine lombarda. La coppia di guardie USA formata da Trevon Allen e Robert Johnson si completa perfettamente con il pacchetto italiani, una profondità a disposizione di coach Sodini che rende Cantù una del più serie candidate al salto di categoria. Per l’Edilnol una gara non semplice, con capitan Infante e compagni che dovranno giocare una partita maschia e di grande energia per poter dire la propria fino alla sirena finale.

Si ricorda a tutti gli abbonati che con soli 5 euro sarà possibile acquistare un secondo tagliando in ogni settore del Forum (escluso il parterre rosso). La promo è valida presso il negozio Robe di Kappa in via Italia 50 a Biella e sabato mattina presso il punto vendita allestito nella sala stampa del Forum (orario 10-13).

Palla a due domani, domenica 5 dicembre alle ore 18.00.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

Acqua San Bernardo Cinelandia Park Cantù: 1 Francesco Stefanelli, 3 Luigi Sergio, 4 Robert Johnson, 11 Stefan Nikolic, 20 Matteo Da Ros, 21 Lorenzo Bucarelli, 22 Marco Cusin, 23 Jordan Baheye, 25 Trevon Allen, 28 Giovanni Severini. All.: Marco Sodini.

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Domenica affronteremo una delle squadre più complete del campionato, con giocatori del calibro di Robert Johnson, a mio modo di vedere l’MVP di questa prima fase della stagione. Hanno un pacchetto di giocatori italiani estremamente completo e profondo, con Luigi Sergio che è il vero equilibratore della loro squadra. Sappiamo di essere sfavoriti, ma partiamo da 0-0. Abbiamo il dovere di giocare una partita seria contro un avversa speciale per la storia di questo club. Abbiamo il dovere di disputare la miglior partita possibile per i nostri tifosi. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente le società Biella Rugby e Scuola Pallavolo Biellese per i messaggi di vicinanza in questo momento non semplice per noi. Attestati di stima sinceri che abbiamo apprezzato moltissimo. Spero che al più presto entrambe le società possano accettare il nostro invito per essere ospiti a una nostra gara casalinga”.

Luca Infante (Centro Edilnol Biella) – “Stiamo crescendo tanto, ci manca l’ultimo step, il più importante. Con le squadre giovani ci vuole pazienza, serve un processo di crescita che richiede tempo. Domenica affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato, ma non partiamo battuti. Nulla è scritto a prescindere, sappiamo di partire sfavoriti, ma dovremo scendere in campo con il sangue agli occhi, con la cazzimma, per poter dire la nostra fino alla fine”.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo http://www.radio-city.it/app. La gara sarà trasmessa in differita su ReteBiella TV (canali 91 e 190 del digitale terrestre), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, domenica 5 e martedì 7 alle ore 21.00.