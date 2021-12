“Il coraggio tra le mani”, per Delmastro: "Racconta la storia degli eroi invisibili dei Carabinieri "

Nel corso della tradizionale cena degli auguri natalizi Fratelli d’Italia abbiamo presentato, con l’autore Emiliano Arrigo e con l’ex Pubblico Ministero Antonio Rinaudo, il libro “il coraggio tra le mani”, la storia dei militi dei Carabinieri che sconfissero le brigate rosse.

Nel pomeriggio sempre con l’autore, l’On.le Andrea Delmastro e l’Assessore Regionale Elena Chiorino si sono recati a regalare una copia del libro al Colonnello Mauro Fogliani per testimoniare la solidarietà e l’eterna riconoscenza di Fratelli d’Italia agli uomini e alle donne dei Carabienieri per il quotidiano impegno profuso a tutela della legalità e della sicurezza.

Così ha chiosato l’On.le Andrea Delmastro, alla presentazione del libro: ”Strano paese quello in cui ogni anno fioriscono libri sulle brigate rosse, più o meno giustificatori se non celebrativi, di questi delinquenti, animati non da ideali, ma da cieca furia omicida. Strano paese quello che deve attendere il mio amico Emiliano Arrigo per vedere la luce di un libro che racconta la storia degli eroi invisibili dei Carabinieri che hanno salvato l’ordine democratico e sconfitto le brigate rosse. Sono orgoglioso che Fratelli D’Italia presenti un libro dalla prospettiva degli eroi dei Carabinieri che hanno sconfitto le brigate rosse". ”Noi di Fratelli D’Italia ha concluso Delmastro - ancora una volta abbiamo voluto testimoniare solidarietà e gratitudine ai militi dei Carabinieri e, per il loro tramite, a tutti gli uomini e le donne in divisa che, quotidianamente, presidiano legalità e sicurezza".