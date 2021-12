Cioccolato TAF, a Natale il gianduiotto è biellese

Il Natale biellese accoglie il sapore e la tradizione dei gianduiotti con la nuova proposta di Cioccolato TAF di Titti Fortunata Apicella. Uno dei dolci caratteristici del periodo natalizio, amato sia dai grandi che dai più piccoli, si trasforma secondo una formula innovativa e originale.

Il gianduiotto, con la sua forma a barca rovesciata, è stato il primo cioccolatino ad essere incartato. Ma la vera svolta è arrivata dopo il blocco napoleonico quando Michele Prochet, spinto dall’aumento del prezzo del cacao, decise di rimpiazzare parte di esso con le nocciole delle langhe.

Grazie alla produzione di nocciole tonde trilobate che, a partire dal 2000, è stata sviluppata sul nostro territorio dall’azienda agricola “La Bessa” di Luca Ribotto, nasce l’idea di un gianduiotto con cioccolato proveniente dalla regione peruviana di San Martin, una concentrazione del 42% del latte superiore Queiro Ro e l’immancabile frutto secco, presente al 30% come vuole la tradizione.

Ad accompagnare il primo prodotto, facendo da contraltare, sarà il gianduiotto al cioccolato fondente, presente al 70% per tutti gli amanti di un sapore più deciso. Ad accumunare i due dolci ci penserà la formula artigianale utilizzata per crearli derivante da una professionalità in grado di restituire una consistenza cremosa e ricca di aromi.

Non solo contenuto, l’occhio vuole la sua parte. Come Titti ci ha già abituato anche il confezionamento di questo prodotto è gestito con la massima cura e attenzione verso l’estetica. Il packaging, elegante e caratteristico, sta in piedi da solo grazie al suo design minimale che presenta un sobrio nero con disegni di colore azzurro e scritte bianche. La scelta stilistica ideata per il confezionamento fa sì che il prodotto finale sia testimone del territorio da cui proviene, trasformando i gianduiotti in un regalo ideale per chi volesse mostrare le bellezze del Biellese ad amici e parenti in tutto il mondo.

Le confezioni sono disponibili in tiratura limitata e, se non si vuole perdere l’occasione di fare un regalo originale e “azzeccato”, sarà possibile approfittare di una speciale offerta: da domenica 5 a mercoledì 8, acquistando 6 confezioni di Gianduiotto Biellese, verrà omaggiata una tavoletta a scelta. I gianduiotti sono acquistabili presso il negozio fisico Cioccolato TAF in via Garibaldi 5 oppure online alla pagina https://www.cioccolatotaf.it/prodotto/gianduiotto-biellese/.

