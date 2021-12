Presentazione a Camburzano del libro "Panchine rosse stop alla violenza", FOTO

Nuova presentazione per il libro "Panchine rosse stop alla violenza", foto Studio Fighera

Il libro "Panchine rosse stop alla violenza" realizzato a cura dell'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Biella, è stato presentato ieri sera (3 dicembre) a Camburzano presso la palestra comunale alle ore 21. A spiegare il progetto è stata l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Biella Gabriella Bessone.

Molte le persone in sala. Si ricorda che il libro costa 12 euro e può essere pagato tramite bonifico all’Associazione Underground (IBAN IT18X0503422300000000003221 inserendo come causale CASA RIFUGIO). Le copie possono essere ritirate la settimana successiva all’effettuazione del bonifico presso l’Ufficio Stampa del Comune di Biella – via Battistero 4, nei seguenti orari: lun-mar-mer 9-12,30 / 14,30-17,00). Il ricavato sarà devoluto alla Casa Rifugio presente sul territorio.