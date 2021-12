Natale a Biella tra mercatino degli Gnomi e trenino, FOTO

E' ancora un nuovo fine settimana di Natale in città, oggi sabato 4 dicembre, tra il mercatino degli Gnomi a cura di Confesercenti che questo anno ha trovato spazio ai giardini Zumaglini e il trenino che resterà ancora per qualche settimana. E domani, domenica 5 dicembre, lo spettacolo di danza delle farfalle luminose dalle 16 alle 19.

In piazza Duomo via libera alla gioia dei bambini con le giostre. Tutti poi a bordo del trenino! completamente gratuito e porta in giro i bambini per il centro città. Orario 10 – 12.30, 15.30 -18.30

Al Vandorno prosegue la 39° edizione del Mercatino di Natale.

La magica atmosfera natalizia è data anche della pista di pattinaggio al Battistero di Biella, €6 mezz’ora, €10 un ora Residenti 1€ di sconto con documento 3€ Bambino fino a 5 anni se accompagnato adulto € 26 pacchetto famiglia 2 adulti 2 bambini fino 12 anni; Orario lun gio 15-19h; ven 15-19; 21 – 01h; sab 10-01h (pausa 1h pranzo e cena); dom 10-20h.

Presso la sede della Proloco di Biella in Via Duomo i bambini vivranno l’emozione dell’incontro con Babbo Natale Orario 15 -19.