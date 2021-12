Valdilana: blitz dei Carabinieri, tre giovani trovati con 50 grammi di hashish

Proseguono i controlli in provincia. I Militari della Stazione di Trivero hanno denunciato tre giovani ventenni della zona fermati con mezzo etto di droga durante un normale controllo alla periferia di Valdilana.

I tre, sorpresi dall’arrivo dei carabinieri, non sono riusciti a disfarsi della sostanza stupefacente, che è stata requisita dagli operanti. Le successive perquisizioni domiciliari svolte in collaborazione con i colleghi di Masserano hanno permesso di rinvenire e sequestrare materiale utile al confezionamento della droga, tre bilancini di precisione e 2.000 euro in contanti.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e per i tre coetanei è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.