Santa Barbara: messa in Duomo alla presenza delle massime autorità militari e istituzionali di città e provincia di Biella, FOTO

"Questa è l'occasione annuale che ci vede raccolti - ha esordito il Vescovo di Biella Monsignor Roberto Farinella nell'omelia -. E' bello vedere la statua di Santa Barbara, ci ricorda il senso di questa festa, dedicata alla patrona del corpo dei Vigili del Fuoco, un pensiero grato e riconoscente verso chi fa parte di queste squadre, che ogni giorno sono impegnate a proteggere l'incolumità e l'integrità delle persone e del nostro territorio".

"In questo giorno - ha proseguito il Vescovo - vogliamo rinnovare gratitudine, non ultima l'emergenza Covid. Le vostre azioni hanno forte risonanza, specialmente negli interventi di pericolo, che sono sempre affrontate con professionalità e umanità. La vostra e una eroicità quotidiana, siete stimati dalle persone per le vostre azioni quotidiane, e vi dico grazie".