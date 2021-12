I volontari Aib ricordano Eugenio Airaudi, il primo volontario morto nello spegnimento di un incendio

I volontari Anticendi Boschivi - Protezione Civile di Vallo Torinese e delle Valli di Lanzo ricorderanno domani, domenica 5 dicembre, Eugenio Airaudi, il primo volontario morto nello spegnimento di un incendi boschivo.

Sono passati quarant'anni da quella tragedia. Non esisteva ancora, il 5 dicembre 1981 il Corpo AIB Piemonte e neanche l'Associazione di volontari, oggi esempio per tutto il Paese. Eugenio Airaudi è morto a 29 anni spegnendo, insieme ai compagni, l'incendio divampato tra i boschi di Pessinetto, sotto il Santuario di Sant'Ignazio, nelle Valli di Lanzo. Con David Bertrand, morto a Piossasco 22 anni fa, sono due martiri volontari che gli incendi hanno strappato giovanissimi alle loro famiglie. Negli ultimi quarant'anni, anche a seguito di queste tragedie, il Corpo AIB si è rafforzato, specializzato, formato.

La Regione Piemonte e le fondazioni di origine bancaria, oltre che molti lasciti e donazioni, hanno consentito ai volontari di avere mezzi e materiali sempre più evoluti, facendo crescere anche una intensa collaborazione con Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali.

I gruppi piemontesi di volontari AIB, nel quadro del volontariato organizzato del Sistema di Protezione Civile, hanno sempre preso parte a missioni e interventi in tutto il Paese, ancora nell'ultima drammatica estate di roghi boschivi. A Vallo, Eugenio Airaudi domenica 5 dicembre verrà ricordato nella messa delle 10 in chiesa. Poi una breve e semplice cerimonia in piazza, alla presenza dell'Amministrazione comunale e dei volontari del Corpo AIB-Protezione Civile. Ad Eugenio Airaudi è intitolata la scuola primaria di Vallo Torinese e la squadra di volontari del paese delle Valli di Lanzo. Anche Uncem ricorda Eugenio Airaudi, testimone di un impegno decisivo dei volontari per proteggere il territorio. Eugenio, un esempio.