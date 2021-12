Da giorni quel palo lungo Strada Cantone Bonino al Vandorno era un po' troppo storto, e oggi, 4 dicembre, i cittadini che abitano nella zona, preoccupati, si sono rivolti ai Vigili del Fuoco per chiedere il loro intervento.

Immediato l'arrivo degli uomini del Comando di via Santa Barbara che hanno provveduto alla messa in sicurezza del palo. Gli stessi hanno anche segnalato il problema alla compagnia telefonica interessata che dovrà occuparsi di risolvere il problema in maniera definitiva.