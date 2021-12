Chiorino: “Le piccole scuole nei piccoli comuni sono una nostra priorità”

L’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino ieri mattina è stata a Ronsecco con il sindaco Davide Gilardino e i primi cittadini di Tricerro e Costanzana Carlo Borgo e Raffaella Oppezzo per visionare i lavori di ristrutturazione dell’area esterna, appena ultimati, della scuola primaria “W. Rustichelli”. “Il mio più grande ringraziamento va sempre a quei sindaci che, con buonsenso, collaborano “informalmente” per mantenere quel presìdio insostituibile che la scuola rappresenta, indispensabile per la tenuta dei nostri territori. Perché il presidio di una comunità è dove ci sono una scuola e una Chiesa".

L’esempio di questa collaborazione intercomunale è sotto gli occhi di tutti grazie alla condivisione dei servizi sui tre comuni che da anni garantisce ai piccoli la frequenza scolastica sui tre cicli dal nido, alla materna fino alla primaria: “Avere delle scuole così belle e funzionali come queste, con educatori di qualità, garantiscono stabilità e tranquillità per le famiglie: il miglior risultato che un amministratore può ottenere, a maggior ragione se si riescono anche ad ottimizzare le spese. Confermo che nell’anno nuovo – ha sottolineato l’assessore - la tutela della scuola e dell’istruzione, intese come valori fondamentali anche per contrastare lo spopolamento delle aree più marginali, saranno tra le nostre priorità con l’avvio di ulteriori bandi dedicati a nidi e materne ed una legge che approderà in aula di Consiglio Regionale rivolta allo 0/6, per tutelare ulteriormente i presìdi scolastici sui territori”.