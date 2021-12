Biella: il Circolo Sociale ha un nuovo socio, il Comune

Il Comune di Biella è diventato socio del Circolo Sociale di Biella.

Nella delibera di giunta in cui i presenti hanno espresso i loro voti a favore, si legge in particolare che "Il Circolo Sociale rappresenta un importante punto di riferimento della società locale e protagonista della vita culturale cittadina, presso il Circolo Sociale Biellese hanno sede i più importanti club di servizio biellesi e varie associazioni culturali, ed è pertanto interesse del Comune acquisire la qualifica di socio del Circolo Sociale Biellese per partecipare direttamente all’attività socio-culturale del medesimo ed anche al fine di poter usufruire della sua prestigiosa sede e dei suoi servizi per eventuali impegni di rappresentanza".

"L’attività nell’ambito del Circolo Sociale Biellese - si legge ancora - offrirà inoltre al Comune uno strumento ulteriore per realizzare l’azione di tutela, promozione e diffusione della identità e della tradizione della città e dei suoi beni culturali riconosciuta dall’art. 5 dello Statuto Comunale".