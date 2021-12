Al via le votazioni per scegliere la copertina de "Il Cuore" della maestra Bertilla Bertesina, FOTO

Il libro <Il Cuore> della maestra Bertilla Bertesina sta per essere ristampato. Della copertina se ne stanno occupando i ragazzi di 4° e 5° H del Liceo Sella che hanno terminato i lavori. Questi possono essere votati da una giuria popolare in un primo momento assieme a una tecnica, e solo dalla seconda dopo la prima fase. Dell'interno del componimento se ne stanno invece occupando i ragazzi della 2H e la 2F di Biella e la 2A e la 2B del Liceo Artistico di Vercelli. A guidare gli allievi in questo nuovo impegno sono a Biella la professoressa Deborah Albini e le colleghe Landrino e Azzoni, e a Vercelli i professori Vitti e Pasqualin.

Per votare e fare dunque parte della giuria popolare basta andare sul profilo Instagram della scuola "liceo.g.e.q.sella" dove ogni giorno sulle storie sono postate una serie di disegni. Le opere più votate passeranno il turno, quindi saranno giudicate dalla giuria tecnica formata dai professori del Liceo Sella di Biella Landrino e Azzoni, e Vitti e Pasqualin di Vercelli.

Le opere giunte alla fase finale saranno stampate sul t-shirt.