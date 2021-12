Santa Barbara, messa in Duomo. Il grazie del Vescovo ai Vigili del Fuoco: “Per la vostra eroicità quotidiana” (foto Studio Fighera)

“Il nostro pensiero, grato e riconoscente, si rivolge ai Vigili del Fuoco che, ogni, giorno, si impegnano a proteggere l'incolumità e l'integrità delle persone del nostro territorio. A loro vanno i nostri ringraziamenti più sinceri e devoti”. Con queste parole, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha aperto l'omelia, in occasione della Santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Presenti, oltre al comandante Alessandro Segatori e al personale dei Vigili del Fuoco, le massime autorità militari e istituzionali della città e della provincia di Biella. “Quest'occasione annuale ci vede tutti raccolti qui in Duomo – sottolinea il vescovo Farinella - È bello vedere la statua di Santa Barbara, ci ricorda il senso di questa festività. In questo giorno, vogliamo rinnovare la nostra commossa gratitudine ai Vigili del Fuoco, specialmente nelle emergenze, non ultima quella del Covid. Le loro azioni hanno sicuramente forte risonanza, soprattutto negli interventi di pericolo, effettuati sempre con professionalità e umanità. Siamo di fronte ad un'eroicità quotidiana: la stima delle persone verso queste azioni giornaliere accresce sempre più”.

Al termine dell'omelia, è stata recitata la Preghiera del Vigile del Fuoco e la benedizione apostolica.