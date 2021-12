Il presentatore televisivo Luca Traina in visita al Comune di Veglio

Nella giornata di oggi, 3 dicembre, il conduttore di MUD WAR esperto di off road è venuto in visita nel comune di Veglio attratto dalla spettacolare pista di fuoristrada permanente e, dopo un colloquio con il Sindaco, ha scoperto le numerose ed interessanti attività del territorio . Negli ultimi mesi Traina si sta occupando molto del settore fuoristrada per nuovi interessanti prodotti web e TV.