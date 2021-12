Teens Basket Biella ZetaEsseTi domani contro la Junior Casale

Impresa sulla carta quasi proibitiva per il Teens Basket Biella ZetaEsseTi, che domani sera al Forum affronterà la capolista imbattuta di C Gold, la Junior Casale. Palla a due alle 20.30 con diretta su Rete Biella TV, Tele Biella canali 190 e 91 e in streaming su www.retebiella.tv.

Il Teens è reduce da quattro sconfitte consecutive e si troverà di fronte un avversario che finora ha dominato la scena, con sei vittorie su sei, 71 punti di media e appena 54 subiti (miglior difesa).

Dopo la debacle in casa del Don Bosco Crocetta, coach Cardano si aspetta una reazione d’orgoglio da parte dei suoi giocatori: “Sabato scorso abbiamo toccato il fondo dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’intensità” spiega l’allenatore. “Perdere fa parte del gioco, ma farlo senza combattere e finendo anche a -30 contro una squadra del nostro livello non è accettabile”.

Il Teens proverà non potrà ancora contare sull'apporto di capitan Maffeo e di Vercellino, rispettivamente miglior difensore e realizzatore della squadra in questo inizio di stagione. In panchina invece sia Cena sia Cerri.

IL CONNUBIO TEENS-AILLa serata sarà anche un'occasione per promuovere un'iniziativa dall'importante risvolto sociale: grazie alla partnership tra TEENS e AIL (associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e mieloma), al Forum sarà presente uno stand dell'associazione Biella Clelio Angelino ODV, che venderà le stelle di Natale AIL. Un modo per aiutare la ricerca e lo sviluppo delle cure.