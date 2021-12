Da Carni Botalla sono arrivati i cesti e i taglieri di Natale!

Come ogni anno, anche quest’anno Carni Botalla è pronto per affrontare il Natale con gusto e colore: ha realizzato, in occasione delle feste, cesti e taglieri da mettere sotto l’albero o arricchire le tavole durante le feste.



Le composizioni a disposizione sono:



- Tagliasalame con salame felino;

- Tagliere con muletta agliata;

- Cassetta in legno con 4 mostarde miste e cotechino;

- Cassetta in legno con 2 mostarde miste, sacchetto di gianduiottini e bottiglia di prosecco;

- Vassoio con mostarda, composta di cipolla, antipasto piemontese, sacchetto di gianduiottini, panettone e bottiglia di prosecco;

- Panettone classico con borsa;



I cesti e i taglieri sono disponibili nei punti vendita Carni Botalla:

Mongrando (BI) – via Maghetto 117;

Biella (BI) – via Galimberti 3C;

Vercelli (VC) – corso Mario Abbiate 52;



Per informazioni: Tel. 015 666103

Pagina Facebook: www.facebook.com/carnibotalla1876