Da Bottega di Sordevolo idee regalo e prodotti biellesi per un Natale ricco di gusti e sapori

Molti dei prodotti che vengono realizzati all’interno del territorio biellese, sono ospitati dalla Bottega di Sordevolo, un piccolo e accogliente negozio in Riva che fa angolo tra via Italia e via Carlo Marochetti, a Biella.

Il negozio, di proprietà della Pro Loco di Sordevolo, nasce nel 2009 ed è gestito da Bianca e Dina che, da sempre, accolgono i clienti con calore e gentilezza. L’idea alla base di Bottega di Sordevolo è quella di diffondere nel territorio le bontà e le eccellenze prodotte dalle aziende della zona, fornendo una vastissima scelta di prodotti alimentari.

Il riso di Guerrini e di Azienda Agricola Montebelluardo, i sughi di Come in Casa, i vasetti di Orto di Bea (che riproduce piatti della tradizione come bagna caoda, antipasto piemontese e caponata), i formaggi Botalla e quelli delle aziende agricole delle valli biellesi a latte crudo, la Paletta Biellese di Lafranco a Pollone, la birra del Birrificio Un Terzo, e ancora le marmellate di castagne o la bagna caoda prodotta dalla Pro Loco di Vaglio Pettinengo: sono solo alcuni esempi delle tante prelibatezze che si possono trovare all’interno della bottega.

Anche la Pro Loco di Sordevolo realizza alcuni prodotti, marchiati “Bottega di Sordevolo”, come il dado vegetale, il dado classico o i vasetti di cipolle rosse caramellate, ottime per realizzare spuntini e aperitivi per accogliere amici e parenti sotto le festività.

I veri protagonisti del mese di dicembre sono i Cesti di Natale, ottime idee regalo per gli amanti del gusto e della buona cucina, disponibili in confezioni già pronte con alcune proposte combinate da Bianca e Dina, oppure da realizzare a piacere su ordinazione.

Per il mese di dicembre, la Bottega ha a disposizione anche articoli esclusivi di collezione natalizia come il Panettone alla birra di Birra Elvo, le confezioni di cioccolatini che richiamano il tema del Natale e i The e le tisane di Carpano.

A concludere il vasto assortimento di prodotti della Bottega sono pregiate selezioni di pasta, sughi, aceti balsamici e alcune particolarità alimentali artigianali provenienti dalle zone circostanti al Piemonte, come la Valle d’Aosta, la Liguria, la Toscana e l’Umbria, per soddisfare i palati dei clienti affezionati alle eccellenze italiane.

Bianca e Dina vi aspettano in Bottega per aiutarvi a scegliere il regalo perfetto, per voi o per i vostri cari, che insaporirà le ricche tavole delle feste di Natale.

La Bottega di Sordevolo si trova a Biella, in via Italia, 83/A.Gli orari di apertura, dall’1 al 24 dicembre, saranno i seguenti:Dal lunedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.

Per informazioni: Tel. 015 2529542

Sito: www.labottegadisordevolo.it

Facebook: www.facebook.com/LaBottegaDiSordevolo