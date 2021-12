Quest’anno Babbo Natale passa da Jean Louis David!

Il Natale si avvicina e, se ancora non si hanno idee su cosa regalare ai propri amici e parenti, Jean Louis David potrebbe avere la soluzione che fa al caso vostro.

All’interno del salone JLD di Biella, nel centro commerciale “I Giardini”, sono esposti gli esclusivi cofanetti contenenti i prodotti della linea originale Jean Louis David, specifici per ogni tipo di esigenza. Ogni linea è composta dal set shampoo e maschera, che non contengono solfati, siliconi o parabeni. L’ultima grande novità è l’arrivo della linea “Go Green”, al 95% di origine naturale.

Il salone, per tutto il periodo natalizio, avrà attiva la “Promo Prodotti”: su 2 prodotti, il meno caro è scontato del 50%. Su 3 prodotti, invece, il terzo meno caro si pagherà solo € 1 (gli altri due, a prezzo di listino). Per chi desiderasse curare, o addirittura stravolgere, il proprio look prima o durante le festività natalizie, a gennaio avrà la possibilità di essere rimborsato del 10% della cifra spesa a dicembre, grazie alla “Promo Cashback”.

Oltre alla linea JLD, il salone propone le nuovissime spazzole e piastre targate GHD. Da sempre una delle marche più pregiate del settore, diventano ottime idee regalo per le persone più ambiziose, che amano i capelli ordinati e sani, con stirature e pieghe sempre eccellenti. A completare la linea piastre GHD sono le pochette e i cofanetti verdi in velluto, che rendono la linea elegante e facile da portare con sé anche in caso di viaggi.

Il salone Jean Louis David si trova a Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).

Per informazioni: Tel. 015 849 3080

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella