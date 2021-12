S’accende la magia dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. In programma dal 6 all’8 dicembre, sono tra i più amati d’Italia ed anche quest’anno si confermano tra i più grandi, con espositori selezionati di alta qualità. Dopo un anno di pausa forzata ritorna dunque uno degli eventi più importanti, in termini di richiamo di pubblico, del Verbano Cusio Ossola. Dopo un’attenta valutazione e la messa a punto di un piano di sicurezza, Comune e Pro Loco di Santa Maria Maggiore hanno quindi deciso di confermare la ventiduesima edizione dell’iniziativa. Saranno come sempre numerosi gli espositori, accuratamente selezionati, per un mercatino che è ufficialmente tra i più grandi d’Italia: presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, gli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche prodotte con cura e passione in queste terre tra monti e laghi. Ad accompagnare e scaldare i visitatori del mercatino ci saranno come sempre le suggestive stufette ricavate nei tronchi d’abete e le tante prelibatezze offerte nei vari punti di ristoro: un “must” il profumato vin brulè o il corroborante caffè vigezzino, in accompagnamento ai golosi stinchéet o alle gustose caldarroste. A disposizione dei visitatori, per una pausa più confortevole e al caldo, ci saranno i ristoranti del paese e delle località limitrofe (la prenotazione è obbligatoria). E ancora gli eventi, davvero per tutti i gusti, con esibizioni di bandelle alpine, gruppi jazz, cornamuse e fisarmoniche, gli amatissimi Corni delle Alpi, mostre inedite e la nuova Casa di Babbo Natale in Piazza Gennari.