La viaggiatrice Barbara Piva presenterà domenica, al Walhalla, il suo nuovo libro

Questa domenica, 5 dicembre, il Walhalla Cocktail Bar farà da “palco” alla presentazione del nuovo libro della viaggiatrice, scrittrice e narratrice Barbara Piva, intitolato “Le stagioni del mio cammino”.

Si tratta di un diario che racconta l’esperienza personale di Barbara, ripercorrendo le sue 35 tappe e il viaggio verso Santiago de Compostela, percorso nel bel mezzo delle quattro stagioni dell’anno, attraverso racconti e fotografie scattate da lei nei tanti luoghi visitati. Il racconto del viaggio comprende sia il Cammino Francese verso Santiago, che il Cammino Aragonese.

Barbara ha sempre amato camminare nel territorio in cui vive, quello Biellese, e negli anni ha sviluppato una vera e propria passione anche per i tragitti più lunghi, utilizzando la camminata come strumento per aiutarla ad uscire da un periodo difficile.

Nel 2009 aveva deciso, infatti, di intraprendere il cammino di Santiago con il figlio Alessandro, che all’epoca aveva soli 17 anni, percorrendo il viaggio in soli 22 giorni.

“Dopo quella prima esperienza, mi sono innamorata della sensazione che ho provato camminando così a lungo, è stato un vero e proprio colpo di fulmine; da lì non ho mai smesso, percorrendo ogni anno un tracciato diverso, quasi tutti verso Santiago e due volte per la via Francigena” racconta Barbara.

Partecipare alla presentazione del libro di una viaggiatrice diventa un modo originale per sognare, vivere e, perché no, magari anche avere nuovi spunti e nuove idee per l’organizzazione del proprio prossimo viaggio.

Walhalla si trova a Biella (BI), in via della Repubblica 68.L’evento avrà inizio con un aperitivo alle ore 18:30.

Per info e prenotazioni: Tel. 370 3728029

Evento Facebook: https://fb.me/e/4Wm8zmbbD