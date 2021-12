Tavigliano, la banda musicale compie 190 anni di attività

Sabato 4 dicembre, in occasione della festa di Santa Cecilia, la banda musicale di Tavigliano festeggerà i 190 anni di attività, dal 1831 al 2021. Il ritrovo, programmato per le 16 al salone polivalente, sfocerà nella S. Messa delle 18 in parrocchia.

La celebrazione, officiata dal vescovo Alceste con il vescovo Roberto e don Paolo Gremmo, sarà svolta in suffragio del maestro Sergio Bonessio e di tutti i musicisti defunti. Alle 19:30 si proseguirà con l’aperitivo e, alle 20, la cena con esibizione della banda. Per prenotazioni chiamare Mauro al 347.8455309 oppure Guido al 329.4914140.