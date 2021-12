"I vostri tessuti di umanità" al Premio Internazionale Agenda dei Poeti, FOTO

Domenica 28 Novembre 2021 ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Agenda dei Poeti 2021 a Milano presso il circolo culturale Alessandro Volta, un premio altamente prestigioso giunto quest'Anno alla sua 30a edizione. Un concorso poetico a cui hanno preso parte diverse centinaia di autori dall’Italia e dall’estero.

Premiato il libro "I vostri tessuti di umanità" che ha meritato il PREMIO SPECIALE GIURIA e gratificato con COPPA e diploma personalizzata con Medaglia Argetea e menzionato nell'Antologia stampata in occasione del premio. Una delegazione di autori guidata da Luca Stecchi con lui Serena Muscas e Morena Tarroni ha preso parte alla cerimonia, durante la premiazione lo stesso Stecchi ha potuto raccontare la storia del progetto TESSUTI DI UMANITA' iniziato alcuni anni e proseguito con questo libro. Non è mancato un momento altamente emozionante quando il pubblico della platea ha applaudito e stretto in un caldo abbraccio virtuale il bimbo biellese "Giovannino".

Prima della cerimonia, una gradita sorpresa ha accompagnato l'arrivo dei poeti Biellesi, Danja Cericola attrice e doppiatrice fra le piu' note a livello italiano (amica personale di Luca Stecchi) la sua voce negli anni ha accompagnato milioni di persone in tante occasioni, ha incontrato gli amici biellesi. Danja è stata anche la prima presentatrice di Italia 1 Il libro e' un'opera letteraria che nasce da una idea di Luca Stecchi in collaborazione con Elisabetta Coraini è una raccolta di storie e testimonianze di persone che si sono trovate a combattere il dolore e la paura e ad uscirne vincenti.

La Prefazione è a cura dello stesso Stecchi, mentre l'introduzione è di Elisabetta Coraini. Fra gli autori si ricordano: Sandra Ambrosini, Serena Muscas, Giorgia Buscaglione, Chiara Sanna, Luca Stecchi, Francy Ceretta e nella Luscietti, MariaLuisa Ferrari, Piero Sara, Eleonora Morano, Claudia Magagna, Maria Morena Tarroni, Luisa Nasso. L'opera è dedicata a Giovannino... " Giovannino" è un bambino di 14 mesi affetto da una grave patologia, la sclerosi tuberosa. Il piccolo ha bisogno di cure costanti e di vivere in un luogo adeguato, vicino all'ospedale, con lo spazio necessario per fare psicomotricità "I Vostri Tessuti di Umanità" è stato creato con lo scopo di aiutare il piccolo Giovannino ad attraversare nel modo più sereno possibile questo suo momento di vita così difficile.