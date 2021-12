"Il caso di Biella farebbe sorridere se non fosse che non c'è niente da sorridere", ha esordito in una dichiarazione il presidente Alberto Cirio intervenendo sul fatto avvenuto ieri in un centro vaccinale del capoluogo (leggi qui). "Anzia la situazione è molto grave perché offende la serietà del sistema sanitario piemontese che è tra i primi in Italia per capacità vaccinale e per terze dosi già fatte ai cittadini piemontesi".