Biella: pedone investito in piazza Martiri, trasportato in ospedale con codice rosso, foto Mauro Benedetti

E' ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale la dinamica dell’investimento di pedone avvenuto intorno alle 12,40 di oggi 4 dicembre in piazza Martiri, lungo via Pietro Micca.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe coinvolta una Peugeot 206 che avrebbe investito un uomo sulla settantina di anni. Sul posto anche il 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale con codice rosso. Al momento la prognosi sulle sue condizioni è riservata.