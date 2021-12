Bio-Esperia ed i suoi prodotti a marchio Biodea, ricerca sviluppo e innovazione

I prodotti Bio-Esperia a marchio BioDea stanno riscuotendo grande successo sia tra il piccolo coltivatore che tra i grandi imprenditori agricoli.

Bio-Esperia continua ad investire in ricerca e sviluppo, formulando un nuovo prodotto. Si tratta del rivoluzionario ammendante in forma liquida Biochar Black Fluid.

Il Biochar Black Fluid è un ammendate che rappresenta una delle soluzioni più efficienti per il contenimento dei cambiamenti climatici (per ogni tonnellata di prodotto 3 tonnellate di CO 2 sono sequestrate sotto forma di carbonio stabile nel suolo per centinaia di anni) e per il sequestro dei metalli pesanti nei terreni da essi inquinati. Da non sottovalutare poi tutte le sue caratteristiche di eccellente miglioratore della struttura e della fertilità chimica, fisica e microbiologica del terreno offrendo casa ai microrganismi utili del suolo e favorendo la crescita degli importantissimi funghi micorrizici. I punti di forza sono poi riassumibili nella sua praticità e versatilità di utilizzo, essendo in forma liquida e potendolo somministrare nei normali impianti di fertirrigazione risulta adatto a tutte le colture e lo si può somministrare in più interventi durante la stagione permettendo all’agricoltore di intervenire con costi contenuti rivitalizzando i terreni affetti dal fenomeno della stanchezza e andando a diminuire la frequenza e la consistenza di concimazioni ed irrigazioni. Il Biochar Black Fluid, infatti, fa aumentare di oltre il 35% il contenuto di acqua disponibile ed aumenta la capacità di scambio cationico e la porosità del suolo riducendo anche il compattamento ed i fenomeni di asfissia radicale.

La sua funzione nel suolo insieme anche all’azione del Distillato di Legno BioDea è quindi quella di creare equilibrio tra popolazioni di microrganismi e quindi di ridurre le problematiche fitosanitarie andando a creare un ambiente salubre per l’operatore e per la pianta. Si ottengono così prodotti agricoli sani e ad alto valore nutraceutico, nell’ottica di un’economia circolare sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Continua anche l’’attività di consulenza e supporto tecnico del team di agronomi Bio-Esperia.

Ecco di seguito tre richieste e relative risposte dalla sezione l’agronomo risponde e dal Gruppo Facebook BioEsperia:

“ Salve, vorrei sapere quanti litri per ettaro di Distillato di legno (in fertirrigazione) devo apportare ad un oliveto di 6 anni e un altro di 2 anni.”

Per quanto riguarda entrambi gli oliveti consigliamo di intervenire con una dose ad ettaro di 5 litri di Distillato di legno BioDea per ogni intervento per una quantità complessiva di 5-6 interventi. Il prodotto oltre all'attività di stimolo radicale e di miglioramento delle condizioni del suolo per i microrganismi utili, smobilita gli elementi minerali presenti rendendoli disponibili per la pianta evitando o riducendo fortemente la necessità di eseguire importanti concimazioni di fondo. Abbiamo esperienze anche per quanto riguarda la riduzione dell'alternanza di produzione grazie al miglioramento dell'equilibrio vegeto produttivo.

Buongiorno a lei, la ringrazio per i consigli. Per quello che vale stimo la vostra azienda. Ho una pianta di pesco, che purtroppo era stato colpito dalla gelata lo scorso anno dopo aver emesso foglie e nuovi germogli; dopo solo 3 trattamenti con il distillato di legno la pianta si è ripresa alla grande emettendo tanti nuovi germogli, inoltre la pianta senza altri trattamenti ha resistito all’attacco della bolla del pesco…questo per dire che i vostri prodotti sono eccellenti per di più anche Naturali!

La ringrazio ancora.