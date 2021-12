"No Green Pass" a Biella di nuovo in piazza, uno struscione delle precedenti manifestazioni

Lo avevano annunciato in una delle prime manifestazioni e non si fermano: "tutti i sabati saremo in piazza" e così al momento è. Domani, sabato 4 dicembre, i "No Green Pass" torneranno a riunirsi in piazza Vittorio Veneto a Biella.

La manifestazione è in programma dalle 16 alle 18.