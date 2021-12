Karafi campione mondiale di kick boxing

La palestra Fitness Club di Ponderano ha un atleta sul trono iridato. Amjad Karafi si è infatti aggiudicato la cintura di “World Championship” ai campionati del Mondo WFC/WBFC/WKAFL degli sport da combattimento a contatto pieno.

La competizione che ha interessato varie discipline kick boxing, K1, thai boxe e Muay thai, si è disputata lo scorso week-end a Pero nel Milanese. Erano rappresentate 18 nazioni, con più di 300 atleti, pronti a sfidarsi tra le sedici corde. E Karafi atleta 18 enne porta colori della Kick Boxing Biella si è laureato campione dalla categoria – 71 kg 3° serie. La sua determinazione e velocità gli ha permesso di vincere con verdetto unanime i primi due match per l’accesso alla finale, vincendo quest’ultima per KO tecnico alle seconda ripresa. Una bella soddisfazione per questo giovane e promettente atleta, assistito all’angolo dal Maestro Ivan Siviero.