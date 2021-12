“Campionato Primavera”: Cagliari incontra Torino allo stadio “Vittorio Pozzo” di Biella

Domenica 5 dicembre, alle 11, allo stadio “Vittorio Pozzo” di Biella si svolgerà l’incontro di calcio del “Campionato Primavera 1 Timvision 2021-2022, Trofeo Giacinto Facchetti”. Ospite la formazione giovanile del Cagliari Primavera, per sfidare quella del Torino.

Campo di casa eletto dalla giovanile del Toro in continuazione con la convenzione stipulata questa estate con l’Assessorato allo Sport in capo a Giacomo Moscarola, che ha visto il Torino primavera fare il ritiro a Biella per due settimane. Scelta felice di un accordo a tre tra Comune di Biella a guida Corradino, Torino e “La Biellese 1902”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica locale, attualmente in Eccellenza Piemonte e Valle d'Aosta.

Sugli spalti, ad accogliere i giovani con i colori della Sardegna sul cuore, la tifoseria del “Forza Casteddu” di “Su Nuraghe” e i giovani coetanei atleti che, con i “Quattro Mori” di “Su Nuraghe Calcio Biella” sul petto.