Calcio, cambio della guardia a Vigliano: via Ariezzo, arriva Petrucci da Casale

Calcio, cambio della guardia a Vigliano: via Ariezzo, arriva da Casale Petrucci

Cambio della guardia a Vigliano: Davide Ariezzo non è più l'allenatore dei giallorossi. La notizia è arrivata dalla società biellese attraverso una nota stampa inviata ai giornali: “La società FC Vigliano comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Davide Ariezzo – si legge - Al tecnico va il ringraziamento della società per l'impegno dimostrato fin qui, insieme ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La guida tecnica viene affidata a Pietro Nicola Petrucci, che gode della piena stima della società giallorossa”.

Classe '51, Petrucci è stato negli ultimi anni il responsabile tecnico del Casale, oltre ad aver guidato compagini di Serie D ed Eccellenza come Trino, Borgovercelli, Ivrea, Asti. A Casale, ha conquistato una Coppa Italia di Serie D e una Coppa di Lega. “Benvenuto a Vigliano – commenta il presidente Paolo Daniele – A lui l'augurio di un buon lavoro”.