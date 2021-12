Rinaldo Chiola nuovo segretario provinciale del Partito Democratico

Da lunedì 29 novembre Rinaldo Chiola è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico.

Chiola, che succede a Rita de Lima, è stato eletto al termine del congresso dei Dem biellesi di Palazzo Boglietti. “Il resoconto del congresso – dichiara il neo segretario – è che esiste ancora uno spazio per il PD, che è ancora un vero partito progressista come lo avevamo pensato. La chiave di questo nuovo percorso che iniziamo è la centralità dei circoli biellesi: le proposte dei circoli andranno a formare il programma che deve interpretare le realtà del Biellese ed opportunità come il PNNR”.

Chiola spiega in concreto il concetto di centralità dei circoli: “Ci vuole un cambiamento di paradigma nel Biellese. Quindi un rappresentante per ognuno degli 8 circoli biellesi entrerà nella segreteria provinciale in modo da coinvolgere tutti in un progetto ambizioso. Io non credo nell’uomo solo al comando, ma in una di squadra che guida una locomotiva che traina vagoni importanti”.

Il PD di Chiola riparte dai 300 iscritti e dal 20% di rappresentanza nel Biellese: “Non partiamo da zero perchè la segreteria di Rita de Lima, che ringrazio, ha già tracciata il percorso. Entro il 2022 gli obiettivi sono di allargare il dialogo con tutte le forse di centrosinistra e sviluppare l’idea del distretto come carta d'identità di Biella. Il distretto che dialoga con il quadrante con Vercelli, Novara e VCO tramite investimento per il lavoro”.

Chiola ha le idee chiare anche sui progetti concreti: “Piani regolatori che mettano mano all’abbattimento di alcune strutture ed alla riqualificazione di certi spazi. Un piano territoriale che coinvolga tutti i sindaci, con la Provincia che fa da mediatore, secondo una visione di sintesi. Sostegno alla formazione e all'occupazione, in particolare l'occupazione femminile, a cui spetterà il 75% dei fondi per il lavoro del PNNR. Tavoli sull'urbanistica con la presenza di tecnici. Corsi di laurea di eccellenza in medicina facendo dialogare le università con il nostro presidio ospedaliero che ragiona già nell'ottica del quadrante . Promuovere partecipazione locale accanto al PD tramite Agorà. Tutti pilastri necessari a creare, tramite PNNR e tavoli già esistenti, identità di distretto ed coesione nello scegliere i progetti”.

Rinaldo Chiola si è preso una settimana per scegliere i membri della sua segreteria. “La certezza per la nuova segreteria – precisa Chiola – sarà il neo segretario cittadino Sergio Leone, a rimarcare la centralità del circolo di Biella nella cabina di regia del progetto”.