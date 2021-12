Diamant Lux si prepara per il Natale, le idee regalo e le aperture straordinarie di dicembre

Anche per questo Natale, Federica di Diamant Lux ha addobbato le vetrine e l’interno del negozio d’illuminazione con decorazioni rosse, brillantinate e floreali, per accogliere i clienti in tutto il mese di dicembre che ci porterà verso le festività natalizie.

“Regalare un prodotto d’illuminazione significa fare un regalo che unisce design, unicità e utilità alla propria casa o a quella dei propri cari - spiega Federica. - È un prodotto sempre utile e che dura nel tempo”. In negozio si potranno trovare lampadari e illuminazioni di ogni tipo; Federica sarà felice di aiutare i clienti nella scelta del regalo migliore in base alle loro esigenze.

Se si è incerti sul tipo di prodotto, sul colore o sul modello da regalare, per andare sul sicuro senza avere il timore di fare l’acquisto errato, si possono acquistare e regalare le GiftCard (disponibili nel valore di 25, 50 o 100 euro).

In negozio è attiva la promozione “Sconto del 10%” su tutti gli articoli presenti oppure la possibilità di utilizzare il “Buono di € 10”, applicato su una spesa minima di € 100.

Inoltre, per tutto il mese di dicembre, per chi effettuerà acquisti sopra i € 100, riceverà omaggio speciale targato “Diamant Lux”.

Le aperture straordinarie del mese di dicembre, con orario 15:30 – 19:00, saranno:

- Mercoledì 8 Dicembre;

- Domenica 12 Dicembre;

- Domenica 19 Dicembre;

Federica è pronta ad accogliere tutti i clienti per aiutarli a trovare il regalo perfetto per amici e parenti; come sempre, conclude con un caloroso “Vi aspetto!”.

Il negozio si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi), ed è aperto dal martedì al sabato, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00.

Per informazioni: Tel. 015 543234 - (WhatsApp) 339 2122766.

Facebook: www.facebook.com/diamantluxbiella

Instagram: www.instagram.com/diamant.lux