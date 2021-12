Diabetologia il tema al Caffè del Benessere a Cossila San Grato

Oggi, giovedì 2 dicembre, presso il salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, Biella, nell’ambito del Caffè del Benessere, si è parlato di diabete con la dr.ssa Rita Graziella Guarnieri, responsabile del Reparto di Diabetologia ed Endocrinologia della ASLBI. L'evento è stato organizzato dall'associazione Anzitutto in collaborazione con Parrocchie Valle Oropa, Bar Cossila San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese.

La relazione, preceduta da una breve presentazione del geriatra Debernardi, presidente di Anzitutto e di Pier Salivotti coorganizzatore locale, si è svolta davanti a una trentina di persone (capienza della sala secondo norme covid) . La dottoressa ha iniziato spiegando che ci sono due tipi di diabete, quello di tipo 1 una volta detto giovanile e quello di tipo 2 degli anziani. Quello di cui si è parlato è quello di tipo 2. La dottoressa ha premesso che lo zucchero nel sangue è presente ma oltre un certo livello può essere negativo per vari organi e per questo motivo va tenuto entro determinati valori. Nell'insorgenza del diabete 2 sono interessati diversi organi, non solo il pancreas, e quindi da alcuni anni sono comparsi nuovi farmaci che hanno azione non sul pancreas.

Il diabete è una vera e propria pandemia che, a differenza di quelle virali, non andrà via. A Biella abbiamo circa 11 mila persone con diabete, cioè il 6% della popolazione Biellese. Il diabete di tipo 2 si può curare anche solo con dieta ed attività fisica, oppure aggiungendo una terapia orale o una iniezione settimanale (che non è insulina) o con insulina. La terapia deve sempre essere individualizzata. Particolare attenzione va dedicata al paziente anziano, per la pluripatologia, per riduzione dell'assorbimento e della distribuzione dei farmaci. Si parla di terapia "sartoriale" cioè su misura. La prima terapia rimane comunque la dieta. La dottoressa Guarnieri ha dato informazioni pratiche sulla corretta alimentazione in persone con diabete.

Ma cosa accade quando una persona scopre di avere il diabete? Può essere uno shock che crea ansia, rifiuto, impotenza. In alcuni casi può esserci un rifiuto anche a distanza di anni. Col covid sono cambiate le modalità di accesso dei diabetici ai servizi di Diabetologia. A Biella è stato ridotto il personale per coprire altri reparti e si è fatto ricorso alla telemedicina. Dopo le numerose domande del pubblico presente, il tradizionale "Caffè" offerto dagli organizzatori.