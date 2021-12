Dramma a Camburzano, trovato 42enne senza vita in casa (foto di repertorio)

Macabra scoperta a Camburzano: un 42enne di origine marocchine è stato ritrovato senza vita all'interno del suo alloggio. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 1° dicembre. A lanciare l'allarme alcuni parenti che non lo avevano più sentito da qualche giorno.

Sul posto si sono portati velocemente Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118 ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. La salma dell'uomo è stata affidata ai familiari.