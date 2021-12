Termovalorizzatore Cavaglià: il Movimento Valledora raccoglie fondi per consulenze contro il progetto

Il Movimento Valledora in diversi esercizi commerciali ha messo a disposizione "piccoli salvadanaio" per raccogliere fondi per le consulenze/tecnico legali contro il progetto del termovalorizzatore di Cavaglià. "Un modo per informare i cittadini - scrive in una nota il Movimento - che ci stiamo adoperando ormai da mesi, un modo per farci aiutare e per condividere questo percorso con chi la pensa come noi. Siamo in tanti, sono molti anche i Sindaci che hanno espresso contrarietà alla realizzazione dell'impianto, Cavaglià in prima fila!".

Chi vuole partecipare all'iniziativa trova i salvadanaio a Cavaglià, Santhià, Tronzano Vercellese, Borgo D'Ale, Alice Castello, Viverone, Roppolo, Dorzano.