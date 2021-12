Natale a Cossato, si accende l'albero e la pista di pattinaggio apre le porte alle famiglie

Si comincia a respirare l'inconfondibile clima natalizio in tutti i paesi del Biellese.

Domani, 3 dicembre, la comunità di Cossato si darà appuntamento in piazza chiesa, alle 17.30, per l'accensione dell'albero di Natale con il coro della Maestra Simona Riussi; a seguire, ci si sposterà alla pista di pattinaggio per la cerimonia di inaugurazione con Isabel Falcetto che stupirà i presenti con una coreografia studiata apposta per questo evento.

Non mancheranno musica e intrattenimento a cura di Nora Grand. La conclusione è prevista per le 19, con l'entrata in pista dei bambini partecipanti.