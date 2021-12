Il Natale è di casa a Verrone, ecco gli appuntamenti in calendario

Il programma di Natale a Verrone, dopo il laboratorio creativo per bambini di domenica 28, consiste principalmente di altri tre appuntamenti. Si parte domenica 5 dicembre con la caccia al tesoro natalizia, a cui seguirà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Alpini d’Italia con l’accompagnamento di tè caldo e vin brulè offerto dagli Alpini. Inoltre, sarà predisposta un’apposita buca delle lettere, disponibile fino al 18 dicembre, per raccogliere i messaggi destinati a Babbo Natale. Tra le tante iniziative anche la raccolta per la Banca dei giocattoli e il contest Accendi il tuo Natale che premierà le migliori luminarie natalizie.

Venerdì 24 dicembre non mancherà la Santa Messa di Natale delle 22:30 alla chiesa di San Lorenzo. A conclusione della stagione natalizia, giovedì 6 gennaio, ci sarà la celebrazione dell’Epifania nella chiesa di San Lorenzo alle ore 11 e la tombola della befana alle ore 15 presso l’oratorio di Don Bosco. Per info e prenotazioni chiamare Giordana al 340.4780844; Dora al 346.4195005 oppure Carlotta 349.1984063.