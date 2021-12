Il Mercatino degli Angeli piace sempre di più, ecco gli appuntamenti di domenica a Sordevolo

Continuano ad ottenere il consenso dei visitatori, che ogni domenica sono sempre più numerosi, le giornate di apertura del Mercatino degli Angeli di Sordevolo, dove si possono trovare prodotti tipici e idee regalo per tutti i gusti. Fra gli eventi di domenica 5 dicembre è previsto un altro appuntamento con l’esposizione delle auto. È la volta di una vettura che ha da sempre incontrato molti consensi fra chi ama un’auto piccola ma sportiva, la simpaticissima e grintosa “Mini”.

A proporla, domenica 5 dicembre, sarà il gruppo Passione Mini Piemonte Club che metterà in mostra circa 35 vetture di vari modelli costruiti a partire da quando la Mini è passata sotto il marchio BMW, ossia da 20/25 anni or sono ai giorni nostri. Passione Mini Piemonte Club è nato, in modo quasi casuale nel 2014, dall’incontro fra tre persone sui forum dedicati agli appassionati di questa auto, che hanno deciso di provare a creare dei ritrovi aperti a tutti i possessori di una Mini new o old. Il gruppo nel corso del tempo è cambiato, è cresciuto, si è consolidato fino a diventare un vero e proprio club che nel 2016 è entrato a far parte, come unico gruppo piemontese, di Federclub Mini Italia, la federazione ufficiale che riunisce al suo interno i singoli Club Mini presenti sul territorio italiano.

Per tutta la giornata di domenica la piazza principale di Sordevolo sarà quindi la vetrina di queste brillanti autovetture che nel corso degli anni sono diventate un vero status symbol. Al Bar degli Angeli ogni momento è ideale per uno spuntino, il più speciale è l’happy hour durante il quale viene proposto un appetitoso aperitivo a base di vino della “Passione” (o altra bevanda a scelta, ad esempio un’ottima birra Menabrea) accompagnato da formaggi piemontesi prodotti dal Caseificio Botalla e da salumi di produzione locale e serviti con gli “sgabei”, una sorta di gnocco fritto che la tradizione vuole sia proprio abbinato a salumi e formaggi; oppure si può optare per una merenda con golosi dolci e torte, magari sorseggiando un caldo mela brulé.

Sempre per soddisfare l’appetito, all’ora di pranzo il Ristoro degli Angeli questa settimana propone: affettati misti, penne al ragù, piatto di formaggi e salumi. I bimbi infine potranno andare alla ricerca delle tessere del puzzle che il Mercatino regala loro e incontrare Babbo Natale che li accoglierà con gioia sulla sua panchina.