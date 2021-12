ANPI Cossato-Vallestrona, Ferro confermato presidente: il direttivo sale a 18 componenti

Si è tenuta martedì 30 novembre, presso la sede di via Berlanghino 1, l’assemblea del Consiglio Direttivo della sezione ANPI “Sandro Pertini” di Cossato-Vallestrona. Dopo il costruttivo Congresso tenutosi lo scorso 20 novembre, i membri si sono riuniti e hanno riconfermato Presidente Riccardo Ferro, affiancato dai Vice Presidenti Elena Cola e Giuliano Braga.

Il nuovo e ampliato direttivo sale a 18 componenti: Braga Giuliano, Clemente Walter, Cola Elena, Ferro Riccardo, Gabban Silvio, Gallotto Massimo, Gianesella Enzo, Lanzone Carlo, Pastore Laura, Piovesan Silvio, Ronzani Wilmer, Ronchi Anna, Santoro Erica, Sassi Sergio, Scaldaferro Letizia, Scaramal Sergio, Terren Antonella, Vanzi Roberto. In primis è stato approvato il bilancio, in positivo per il 2021.

Sono state quindi passate in rassegna le molteplici attività del quinquennio appena concluso, nonostante la diminuzione degli eventi dell’ultimo biennio, forzata dalla pandemia, che ha - in particolar modo - impedito i consueti lavori nei plessi scolastici. Si è discusso dei progetti in corso e sono nate nuove idee per il 2022. Il desiderio di aggregarsi, di trovare nuovi spunti, di informare e formare confermano la voglia e la necessità dei cittadini di sviluppare una consapevole coscienza democratica e antifascista.

La sezione di Cossato-Vallestrona, che quest’anno ha visto anche la nascita della sotto-sezione di Valdilana, conta attualmente 259 tesserati e ringrazia tutti coloro che la sostengono costantemente.