Uno gnomo per amico, l’iniziativa natalizia targata AIDO

Tra gli appuntamenti di Natale non poteva mancare il banchetto AIDO che, con le sue proposte a tema, sarà presente nei principali mercatini del biellese. L’iniziativa “Uno gnomo per amico” offrirà ai visitatori un cesto natalizio composto su richiesta e diversi ornamenti per l’albero di Natale, il tutto verrà consegnato dagli operatori che, per l’occasione, saranno vestiti da gnomi.

Gli appuntamenti sono: domenica 5 dicembre al mercatino “Aspettando il Natale” di Cossato (dalle 9 alle 18); mercoledì 8 al Mercatino degli Angeli di Sordevolo (dalle 9 alle 18); sabato 11 al Mercatino della solidarietà di Biella (dalle 14 alle 19) e domenica 12 al Mercatino degli Gnomi della Lana di Biella (dalle 10 alle 19).