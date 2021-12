L’équipe Chirurgia Vascolare ed Endovascolare ASLBI a Caluso, FOTO

"Il paziente vasculopatico: valutazione e gestione integrata ospedale-territorio”, è stato il tema affrontato dagli specialisti biellesi, che hanno analizzato situazioni specifiche per i pazienti con malattia venosa cronica, vasculopatie degli arti inferiori, stenosi carotidea e aneurisma.

Oltre al dottor Forliti, hanno partecipato come relatori i dottori Claudio Castagno, Francesco Cossano, Luigi Iazzolino e la dottoressa Barbara Conti.

«Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, in questi mesi la nostra attività è ripresa a pieno regime – spiega il Direttore Forliti – L’incontro era finalizzato a una maggiore consapevolezza della malattia venosa cronica, per una migliore presa in carico dei pazienti nelle fasi iniziali della patologia».