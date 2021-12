Tempio crematorio Biella: si cercano commissari di gara per procedere all'affidamento della sua gestione

Giusto in questi giorni si è chiusa la scadenza per la presentazione dell'interesse da parte delle aziende interessate a gestire l'impianto inizialmente fissata l'8 novembre. In tutto 4 le ditte che hanno mostrato interesse alla gestione. Ora il Comune va però avanti nella procedura e cerca professionisti interessati a far parte della commissione per giudicare le offerte.

Gli interessati dovranno presentare richiesta entro le 12 del 13 dicembre. "La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. I candidati saranno individuati attraverso la valutazione del curriculum vitae", si legge nell'avviso di manifestazione di interesse.

L’incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato al numero di offerte ed alle difficoltà nella valutazione dei progetti presentati dai concorrenti. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti è riconvocata la medesima commissione. L’importo da corrispondere è stato stabilito dalla Stazione Appaltante in € 1.400,00.

Tra le candidature ammesse, saranno selezionati coloro che dal curriculum presentato risultino avere maggiore esperienza e professionalità nelle seguenti materie: - Concessioni di servizi pubblici - Piani economici e finanziari per le gestione dei servizi pubblici - Gare e appalti in materie analoghe a quelle in oggetto