Lampioni guasti e non funzionanti? Con l'app di Enerbit si possono segnalare

Giungono quotidianamente agli uffici di Ener.bit e all’Ufficio Tecnico del Comune di Biella segnalazioni di lampioni non funzionanti che non sono manutenuti da Ener.bit. I pali manutenuti da Ener.bit sono tutti contraddistinti dall’adesivo con il QRCode per la segnalazione attraverso l’APP Luce in Città e/o da un codice alfanumerico bianco su fondo nero SEGNALARE CON L’APP.

Con pochi e semplici passaggi, l’App consente di segnalare il guasto scattando una foto o inviando il codice del punto luce non funzionante, geolocalizzando automaticamente l’area interessata. A intervento concluso, l’utente che ha segnalato l’anomalia di servizio, riceve un feedback sull’attività portata a termine, ottenendo quindi un ritorno puntuale sulla risoluzione della sua segnalazione.

L’applicazione Luce in Città si affianca al tradizionale numero verde destinato alla segnalazione guasti 800 913737 attivo 24h su 24, 7 giorni su 7. Si possono segnalare i guasti anche chiamando gli Uffici di ENER.BIT SRl al n. 015.405852.