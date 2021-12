Da Biella al Friuli Venezia Giulia alla conquista di 3 importanti medaglie nella Mezza Maratona sui pattini FOTO

Domenica 28 novembre i pattinatori corsa della Bi Roller Pattinaggio Biella hanno primeggiato alla Mezza Maratona di Palmanova in Friuli Venezia Giulia conquistando 2 ori e 1 bronzo e poi un 7° e 12° posto.

Erano 5 i pattinatori biellesi che si sono distinti tra il centinaio di atleti di altissimo livello, delle categorie Allievi, Junior, Senior e Master Femmine e Maschi, provenienti da tutta Italia che sono partiti in schieramento compatto qualche minuto prima delle 10 del mattino; subito dietro, a chiudere le fila, il gruppo dei pattinatori fitness di tutte le età. In totale circa 200 pattinatori.

Ristorati e dissetati dallo sponsor Acqua Laureatana che sempre ci accompagna nelle trasferte, gli atleti delle rotelle con grande coraggio ed entusiasmo hanno corso la loro gara portando in alto il nome della società Bi Roller. Ecco nel dettaglio i brillanti risultati.

Grande performance per Achille Sangiorgi, Junior primo anno, che con un tempo di 39,41 minuti e correndo ad una media di 31,39 km all’ora ha conquistato la medaglia d’oro nella sua categoria Junior Maschi e il 2° tempo assoluto tra tutte le categorie. Ottima prestazione anche Susanna Rocchetti che si è aggiudicata la prima posizione nella categoria Allievi Femmine con l’ottimo tempo di 42,50 e una media di 29,10 chilometri all’ora; un’altra importante medaglia per la medesima categoria l’ha conquistata Dora Ferretto che è salita sul terzo gradino del podio.

Ottimo tempo per Annibale Sangiorgi, Allievo primo anno, alla sua prima esperienza di mezza maratona che ha tagliato il traguardo qualche metro prima della compagna di squadra Susanna, anche lui con un tempo di 42.50 e 29,11 chilometri all’ora, conquistando la 7° posizione nella categoria Allievi. Infine, complimenti a Saverio Valli, Junior, che ha corso un’ottima gara tagliando il traguardo come 12° della sua categoria Junior.

La storica gara, giunta alla 19° edizione, comprendente la doppia competizione di pattinatori e corridori, l’una di seguito all’altra, si è svolta lungo un percorso stradale che, partendo dalla Piazza Grande al centro della città-fortezza friulana, è uscita da una delle porte della fortezza, si è snodata in un tragitto lungo in totale 21 Km nei paesi dei dintorni per poi rientrare dalla medesima porta e passare sotto al traguardo dell’arrivo: un percorso tutt’altro che facile tra asfalto poco uniforme e in certi tratti piuttosto rovinato, marciapiedi e tombini, tratti di pavé, alcune curve di non facile percorribilità e soprattutto la pioggia intensa di qualche ora prima e la residua umidità che ha reso l’asfalto molto scivoloso.

Partita in un clima freddo e molto umido, la 19° edizione della Mezza Maratona di Palmanova si è conclusa sotto un pallido sole che si faceva strada che le nubi. Arrivederci alla prossima edizione, che sarà la 20°, già programmata per il 27 novembre 2022. I pattinatori di Biella hanno già segnato la data in calendario.