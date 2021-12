Brc, tutti i risultati del fine settimana

SERIE C:

Biella Rugby vs Rivoli 39-15

Brc: Musso; Marazzato, Ongarello, Granieri, Poli; Longo, Braga; Mafrouh, Morandini, Baldassi;Armenti, Bottero; Vaglio Moien, Coda Cap, Ledesma. A disp: Nevolo, Vaglio Tessitore,Givonetti, Bortolot, Defilippi, Savatteri, Cerchiaro.

Mete: Granieri, Armenti, Balsassi, Savatteri e Braga (2). Trasformazioni e un piazzato di Poli.

Gianni Martinetto, coach: “L’avversario ostico e impegnativo, come ci aspettavamo, ha resola partita molto più difficile di quanto il risultato non indichi. Ci sono ancora aspetti meritevoli dilavoro e attenzione nei prossimi allenamenti. Comunque, ieri era importante vincere conbonus. Missione compiuta”.

U17 Monferrato vs Biella Rugby 53-0 (29-0)

Brc: Defilippi; Gravinese, Trocca, Moretti, Grillenzoni; Castello, Besso; Borno, Gregori, Mosca;Fantini, Buturca; Silvestrini, Gibello, Zavallone.

A disposizione: Boglietti, Ramella Pollone,Pagliano

Emilio Vezzoli, coach: “Partita a senso unico per i padroni di casa che si impongono in tutte lefasi di gioco. Poco da fare per i ragazzi di Biella che non riescono a trovare una reazione. Unas confitta pesante che servirà sicuramente alla crescita dei ragazzi. Adesso ci concentriamosulla prossima partita che sarà ancora più importante”.

U17F Parabiago

Partita persa a tavolino per mancanza di numeri. Nella rappresentativa piemontese, presente la biellese Giulia Casale Ros.

U15 Biella Rugby vs Cus Torino 62-0

Mete: Rossi (3), Avanzi, Pavesi, Curatolo, Rava (2), Maneghetti, Chiorboli. Trasformazioni:Bredariol, Rossi (3), Avanzi (2).

Biella Rugby vs Collegno 7-32Mete: Rossi. Trasformazione: Avanzi.Brc: Castello, Avanzi, Bocchino; Bredariol, Chiorboli; Curatolo, Meneghetti, Parenzini; Pavesi,Poli; Rava, Rossi, Corcoy. A disposizione: Guadagnolo, La Cognata, Gariazzo, Pellegrini, Hu,Santoru.

Edo Barbera, coach: “È stato un sabato dolce e amaro per la nostra Under 15 impegnata nel triangolare casalingo con Cus Torino e Collegno. Dopo una sontuosa partita con Cus Torino, giocata per la stragrande maggioranza del tempo nel ventidue avversari è arrivato il confronto con Collegno. Iniziata in vantaggio con la marcatura di Rossi, i nostri ragazzi si sono fatti recuperare e superare. In seguito, una meta non assegnata ha fatto perdere il controllo all’intero gruppo, rendendo il finale di partita caratterizzato da troppo individualismo. Il percorso dei ragazzi è ancora lungo, ma per il momento, portiamo a casa un’enorme lezione sulla gestione mentale della partita”

U15F Parabiago

Sei le biellesi presenti che hanno giocato con la maglia dell’Ivrea: Ambra Sferrazza, AliceSiletti, Rachele Cerchiaro, Vittoria Romano, Nicole Neggia e Anna Pozzati alla sua primapartita.

U13 Festa del Rugby di Ivrea.

Biella Rugby: Baiguera, Benedetti, Bertone, Billa, Borio, Defilippi, Facchetti, Ferro, Follador, Ghilardi. A disposizione: Gorla, Lanza, Pizzanelli, Protto, Remondina, Rossi, Salussolia, Tedesco, Ubertalli, Ubertino, Vatteroni, Vitta Squadre partecipanti: Ivrea, Biella, Pro Vercelli, San Mauro.Anna Rita Pozzati, dirigente accompagnatore: “Con un segno di rossetto sulla guancia, i ragazzi hanno testimoniato il loro NO alla violenza sulle donne”.

U11 Festa del Rugby Cus Po ad Alessandria

Chiara Mautino, coach: “Siamo scesi in campo con tre squadre pronte ad essere adattate al momento. Ed è stato proprio l’adattamento il focus di ieri. Ragazzi dinamici, reattivi e carichissimi hanno affrontato quattro partite a testa, in cui si sono dimostrati pronti e grintosi. Esce imbattuta la squadra Biella 2 con un bassissimo numero di mete subite. Seguono Biella2 e Biella 3. Si sono notati miglioramenti già dal primo raggruppamento avvenuto solamente quattordici giorni fa, con grandi capacità individuali, seguite e sostenute da tutta la squadra. Festa del Rugby riuscita, grazie anche ad un sole caldo e simpatici genitori uniti tra salsiccettee torte”.

U7/9 Festa del Rugby di Ivrea Miraim Iuliano, coach U9: “I bambini erano molto entusiasti di giocare dopo due anni di stop. Per loro si trattava del primo raggruppamento. Sono state create tre squadre: Biella Orsi, Biella Gialli e Biella Verdi. Ogni squadra non era fissa, ma ruoli e giocatori erano intercambiabili. Ottimo il gioco di squadra dal quale è emersa una grande grinta per raggiungere la meta, ma anche una buona dose di supporto ai compagni. Nonostante la vittoria in alcune partite ed il pareggio in altre, i piccoli hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altri e fare esperienze importanti, sia in ambito sportivo, che umano”. Alessia Borla, coach U7: “Tutti i bimbi che hanno giocato a Ivrea, sono usciti dal campo con il sorriso sul volto. Hanno giocato molto bene, hanno ritrovato l’entusiasmo di entrare in campo e hanno capito cosa significa il gioco di squadra. Ognuno ha giocato al massimo delle sue potenzialità e il risultato è stato la vittoria in tutte le partite e il divertimento di ognuno”.

OLD Alessandria vs Biella Rugby 1-1Meta: Ceccato POM: IacobellisBrc: Furno, Suffada, Vatteroni, Raisi S, Dionisi, Tagliabue, Iacobellis E., Gramegna,Grillenzoni, Sappino, Givone, Fusaro, Heery, Pagliano, Clerico. A disposizione. Grandi,Guadagnuolo, Ceccato, Capponi, Martino, Bertone, Crivellari.

Daniele Vatteroni, team manager: “Partita durissima, giocata nel fango, ma molto divertente. La squadra cresce tecnicamente ad ogni partita”.